Инсайдеры Office могут установить сборку 15715.20014
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:01
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15715.20014).
Excel
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой у функции заканчивались ресурсы или отображалось неправильное сообщение об ошибке, когда alttext не имел значения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы и потребляло огромные объемы памяти при выполнении сенсорного масштабирования на листах RTL;
OneNote
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли использовать инструмент панорамирования с помощью стилуса;
Outlook
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой поиск всегда возвращал результаты из основной учетной записи, а не из выбранной учетной записи;
• Исправлена проблема, из-за которой ограничения размера вложения не оценивались при перетаскивании вложения в почтовое сообщение;
• Исправлена проблема, при которой приложение неожиданно закрывалось при закрытии панели управления Mail;
PowerPoint
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой приложение PowerPoint не могло закрываться при доступе к нему как к IOleObject;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой гиперссылки не работали и отображалась ошибка;
• Исправлена проблема в режиме взаимодействия с application guard;
• Исправлена проблема, из-за которой после разделения окна документа нижнее окно не прокручивалось до ожидаемой позиции под курсором;
Office Suite
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой размер шрифта для меток неожиданно увеличивался в QAT при обновлении размеров иконок;
• Исправлена проблема, из-за которой сертификат клиента неправильно отображался как отозванный;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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