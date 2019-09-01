Microsoft выпустила Surface Dock 2 и USB-C Travel Hub
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:53
- Просмотров: 134
Компания Microsoft выпустила Surface Dock 2 и USB-C Travel Hub.
Surface Dock 2
Возможность подключения к мониторам, аксессуарам и дополнительному хранилищу поможет вам настроить оптимальное рабочее пространство. Surface Dock 2 помогает расширить рабочее пространство с помощью простого магнитного щелчка и обеспечивает более быструю зарядку, более высокую скорость передачи данных и инструменты управления предприятием, о которых люди просили. Microsoft также анонсировала новый многопортовый Microsoft USB-C Travel Hub, чтобы дать вам больше возможностей для подключения к сетям, дисплеям и аксессуарам USB-C ™, когда вы в пути. Surface Dock 2 стоит $259.99, а Microsoft USB-C Travel Hub - $99.99. И то, и другое начнет отправляться клиентам в этом месяце на некоторых рынках.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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