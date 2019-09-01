Компания Microsoft выпустила Surface Dock 2 и USB-C Travel Hub.Возможность подключения к мониторам, аксессуарам и дополнительному хранилищу поможет вам настроить оптимальное рабочее пространство. Surface Dock 2 помогает расширить рабочее пространство с помощью простого магнитного щелчка и обеспечивает более быструю зарядку, более высокую скорость передачи данных и инструменты управления предприятием, о которых люди просили. Microsoft также анонсировала новый многопортовый Microsoft USB-C Travel Hub, чтобы дать вам больше возможностей для подключения к сетям, дисплеям и аксессуарам USB-C ™, когда вы в пути. Surface Dock 2 стоит $259.99, а Microsoft USB-C Travel Hub - $99.99. И то, и другое начнет отправляться клиентам в этом месяце на некоторых рынках.