Surface Duo получил сертификацию в Канаде
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 20:05
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Не так давно Surface Duo прошёл сертификацию FCC и Bluetooth SIG. Вчера два новых варианта Surface Duo появились на сайте UL LLC, которая является глобальной компанией по сертификации безопасности в 46 странах.
Номер модели продукта в UL-сертификатах также 1930, что соответствует сертификатам Microsoft, поданным в FCC и Bluetooth SIG.
Примечательно, что еще один вариант Surface Duo появился в канадских UL-сертификатах, а номер модели - «1930r», что может быть для высокопроизводительного варианта устройства или его заблокированной/разблокированной версии.
Кроме того, этот список подтверждает, что Surface Duo будет доступен за пределами США, когда он будет выпущен.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
productiq.ulprospector.com
productiq.ulprospector.com
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