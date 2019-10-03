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Surface Duo получил сертификацию в Канаде

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:05
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Не так давно Surface Duo прошёл сертификацию FCC и Bluetooth SIG. Вчера два новых варианта Surface Duo появились на сайте UL LLC, которая является глобальной компанией по сертификации безопасности в 46 странах.

Номер модели продукта в UL-сертификатах также 1930, что соответствует сертификатам Microsoft, поданным в FCC и Bluetooth SIG.

Примечательно, что еще один вариант Surface Duo появился в канадских UL-сертификатах, а номер модели - «1930r», что может быть для высокопроизводительного варианта устройства или его заблокированной/разблокированной версии.



Кроме того, этот список подтверждает, что Surface Duo будет доступен за пределами США, когда он будет выпущен.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
productiq.ulprospector.com
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