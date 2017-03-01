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Компания Microsoft обновила Microsoft Surface Duo Emulator Image

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 22:08
  • Просмотров: 71
Компания Microsoft обновила Microsoft Surface Duo Emulator Image

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo Emulator Image.

Что нового в сборке 2020.710.3:

• Поддержка предварительной версии Jetpack Window Manager;
• Исправления ошибок;

Вы можете скачать последнюю версию для Windows, MacOS или Linux в Microsoft Download Center. Дополнительные инструкции по настройке включены в документацию SDK. Microsoft рекомендует удалить предыдущую версию перед установкой обновленной сборки.

Поддержка Microsoft для WindowManager в Surface Duo

Дополнение Android Jetpack WindowManager было недавно обновлено Google для поддержки различных новых мобильных форм-факторов, таких как складные и двухэкранные устройства.

Microsoft приветствует эти дополнения. Эти новые концепции окон AndroidX, такие как DeviceState и DisplayFeature, позволяют разработчикам Android-приложений создавать привлекательные пользовательские интерфейсы для этих уникальных форм-факторов.

Устройство Surface Duo будет включать поддержку androidx.window.sidecar при запуске и обновлении до androidx.window.extensions, когда они будут официально выпущены, что позволяет приложениям использовать эти новые складные/двухэкранные API AndroidX при работе на Surface Duo и других устройствах с двумя экранами.

Microsoft рекомендует разработчикам использовать библиотеку Jetpack для создания опыта с двумя экранами. Вы можете узнать больше о том, как использовать эти API, прочитав документацию Surface Duo dual-screen, используя примеры на основе AndroidX dual-screen, расположенные здесь и здесь, а также прочитав документацию AndroidX Windowing.

Предварительная версия Jetpack Window Manager

Релиз сборки 2020.710.3 Surface Duo Emulator Image — это первая предварительная версия, которая включает поддержку Android dual-screen с помощью библиотеки WindowsManager Jetpack.

Узнать другие подробности можно здесь.





Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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