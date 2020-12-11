Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go
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- Категория: Surface
- Дата: 11-12-2020, 22:56
- Просмотров: 512
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go.
Surface Laptop Go
• Fingerprint Sensor - Biometric devices (3.15.12011.10134) улучшает производительность считывателя отпечатков пальцев Windows Hello;
• Surface System Telemetry Driver - System device (2.27.137.0) облегчает анализ данных, связанных с мощностью и температурой;
• Surface Touch – Firmware (4.1.6.0) улучшает стабильность сенсорного управления;
• Surface UEFI – Firmware (8.12.140.0) улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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