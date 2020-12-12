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Microsoft анонсировала обновление своих двухэкранных библиотек для Microsoft Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: 12-12-2020, 18:19
  • Просмотров: 356

Компания Microsoft объявила, что теперь доступна версия 1.0.0-beta1 их двухэкранных библиотек для Microsoft Surface Duo, которая интегрирует поддержку Google Jetpack Window Manager.

Основные изменения в этом обновлении:

• Jetpack Window Manager— это опция для уровня интерфейса основного устройства;
• Рефакторинг кода так, чтобы DisplayMask все еще мог использоваться существующими разработчиками;
• Включает в себя UI и модульные тесты для каждого компонента;
• Новый менеджер макетов RecyclerView для Microsoft Surface Duo;
• Добавлена поддержка прозрачности и анимации в BottomNavigation и Tabs;
• Обновлена документация и образцы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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