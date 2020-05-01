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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:55
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6.

Surface Pro (5-го поколения)

• Surface UEFI – Firmware (235.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Surface Pro 6

• Surface UEFI – Firmware (235.3261.255.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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