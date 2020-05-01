Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:55
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6.
Surface Pro (5-го поколения)
• Surface UEFI – Firmware (235.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Pro 6
• Surface UEFI – Firmware (235.3261.255.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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