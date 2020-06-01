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Surface Duo получил апрельское обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:52
  • Просмотров: 0
Surface Duo получил апрельское обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2021.314.91 (Северная Америка) и 2021.314.93 (Европа)

• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android - апрель 2020 г.;
• Улучшает стабильность устройства и стабильность пользовательского интерфейса;
• Улучшает производительность устройства при открытии и закрытии приложений, доступе к недавним приложениям или свайпе вверх, чтобы увидеть все свои приложения;
• Исправляет сценарий, при котором обои не отображались после разблокировки Surface Duo;
• Исправляет сценарий, при котором значок уведомления появлялся поверх работающего приложения и заставлял экран становиться черным;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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