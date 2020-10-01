Surface Duo получил августовское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:45
- Просмотров: 115
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2021.721.41 (Северная Америка), 2021.721.43 (Европа) и 2021.721.42 (Заблокированное устройство AT&T)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – август 2021 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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