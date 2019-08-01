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Microsoft будет обновлять Microsoft Launcher на Surface Duo и Surface Duo 2 через обновления системы

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:19
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Microsoft применяет очень странный новый подход к тому, как Microsoft Launcher работает на Surface Duo и Surface Duo 2. Как отметил ресурс Windows Central, Microsoft Launcher теперь будет обновляться с помощью системных обновлений, а не через Google Play Store.

Эта проблема впервые была замечена на Reddit. Там пользователи упомянули, что попытка перейти к Microsoft Launcher или Microsoft Launcher Beta приводит к ошибке, что приложение больше не совместимо с Duo. Многие первоначальные пользователи Surface Duo думали, что это связано с Duo 2 и другими проблемами совместимости, но Вишну Нат ответил Даниэлю Рубино, что обновления Microsoft Launcher для Duo и Duo 2 теперь происходят через обновления системы.



В твите Ната официально ничего не говорится, но есть некоторые рабочие предположения относительно того, почему это происходит. Это может быть связано с тем, что Microsoft хочет большего контроля над Microsoft Launcher на Duo, чего Google не допускает через обновления Play Store. Это также может означать, что Launcher на Duo и Duo 2 или Duo может быть переписан с новыми функциями. Windows Central сообщает, что Microsoft ранее говорила о дополнительных параметрах настройки для Duo, поэтому второй вариант может быть более вероятным.

В любом случае, когда Android 12L будет поддерживать Surface Duo 2 и другие устройства с большим экраном, есть шанс, что это может быть хорошей новостью.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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