Microsoft будет обновлять Microsoft Launcher на Surface Duo и Surface Duo 2 через обновления системы
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:19
- Просмотров: 0
Microsoft применяет очень странный новый подход к тому, как Microsoft Launcher работает на Surface Duo и Surface Duo 2. Как отметил ресурс Windows Central, Microsoft Launcher теперь будет обновляться с помощью системных обновлений, а не через Google Play Store.
Эта проблема впервые была замечена на Reddit. Там пользователи упомянули, что попытка перейти к Microsoft Launcher или Microsoft Launcher Beta приводит к ошибке, что приложение больше не совместимо с Duo. Многие первоначальные пользователи Surface Duo думали, что это связано с Duo 2 и другими проблемами совместимости, но Вишну Нат ответил Даниэлю Рубино, что обновления Microsoft Launcher для Duo и Duo 2 теперь происходят через обновления системы.
Duo launcher updates will happen via system updates— Vishnu Nath ????????????????⌨️???? (@VishnuNath) October 27, 2021
В твите Ната официально ничего не говорится, но есть некоторые рабочие предположения относительно того, почему это происходит. Это может быть связано с тем, что Microsoft хочет большего контроля над Microsoft Launcher на Duo, чего Google не допускает через обновления Play Store. Это также может означать, что Launcher на Duo и Duo 2 или Duo может быть переписан с новыми функциями. Windows Central сообщает, что Microsoft ранее говорила о дополнительных параметрах настройки для Duo, поэтому второй вариант может быть более вероятным.
В любом случае, когда Android 12L будет поддерживать Surface Duo 2 и другие устройства с большим экраном, есть шанс, что это может быть хорошей новостью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex Rambler
+3Новостей: 13835
+0Комментариев: 39458
+1Пользователей: 10083