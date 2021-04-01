Surface Duo получил обновление за февраль 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:00
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2022.111.64
• Новые функции Surface Duo:
• С помощью приложения «Ваш телефон» вы можете использовать приложения Android на своем ПК. Дополнительные сведения об использовании Surface Duo на ПК см. в разделе «Связывание Surface Duo с ПК»;
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства и пользовательского интерфейса;
• Улучшает производительность системы;
• Улучшает надёжность в опыте Android Auto;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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