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Surface Duo получил обновление за февраль 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:00
  • Просмотров: 0
Surface Duo получил обновление за февраль 2022 года

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2022.111.64

• Новые функции Surface Duo:
• С помощью приложения «Ваш телефон» вы можете использовать приложения Android на своем ПК. Дополнительные сведения об использовании Surface Duo на ПК см. в разделе «Связывание Surface Duo с ПК»;
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства и пользовательского интерфейса;
• Улучшает производительность системы;
• Улучшает надёжность в опыте Android Auto;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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