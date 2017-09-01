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Приложение Surface получило множество новых функций с последним обновлением

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:53
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.7096.139.0.

Вот список улучшений:

• Добавлена поддержка карт в функции «Найти мое устройство»;
• Улучшения цвета кнопок в функции Live Chat;
• Разрешает пользователям устанавливать приложение Pen click по умолчанию в Pen FRE;
• Добавлены изображения для цветных аксессуаров (Type cover и Pens);
• Добавлены глубокие ссылки на приложение Surface из статей базы знаний службы поддержки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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