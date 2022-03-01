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Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за сентябрь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 13:28
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.519.41

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — сентябрь 2022 года;

Surface Duo 2

2022.521.8

• Рассмотрен сценарий, описанный в бюллетене по безопасности Android — сентябрь 2022 года;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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