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Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за июль 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 22:52
  • Просмотров: 58

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.517.57

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;

Surface Duo 2

2022.517.98

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
• Улучшает производительность системы;
• Улучшает опыт камеры благодаря усовершенствованиям технологии распознавания лиц и фотосъемки в ночном режиме;
• Улучшает чувствительность рукописного ввода в приложениях Office (OneNote, Excel, PowerPoint, Word) при письме с помощью Surface Pen;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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