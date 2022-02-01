Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за июль 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:52
- Просмотров: 58
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.
Surface Duo
2022.517.57
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
Surface Duo 2
2022.517.98
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
• Улучшает производительность системы;
• Улучшает опыт камеры благодаря усовершенствованиям технологии распознавания лиц и фотосъемки в ночном режиме;
• Улучшает чувствительность рукописного ввода в приложениях Office (OneNote, Excel, PowerPoint, Word) при письме с помощью Surface Pen;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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