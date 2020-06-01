Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 9 with 5G

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:36
  • Просмотров: 121

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 9 with 5G.

Surface Pro 9 with 5G

• Улучшает опыт продукта;
• Исправляет производительность и стабильность системы, а также исправляет bug checks;
• Исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Улучшает распознавание отпечатков пальцев;
• Улучшает производительность и стабильность Wi-Fi и 5G;
• Улучшает срок службы аккумулятора, производительность и зарядку аккумулятора;
• Исправляет производительность сторонних приложений;
• Исправляет проблему с сенсорным управлением и пробуждением по локальной сети при выходе из спящего режима;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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