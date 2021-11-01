Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio и Surface Pro 9 с процессором Intel
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:47
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio и Surface Pro 9 с процессором Intel.
Surface Laptop Studio
• Исправляет проблему, когда аккумулятор не заряжался при подключении к зарядному устройству;
• Улучшает производительность и стабильность Wi-Fi;
• Исправляет проблему, когда устройство могло выключиться, когда аккумулятор не полностью разряжен;
• Улучшает производительность и стабильность графики;
• Устраняет уведомление «батарея не подлинная»;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Intel(R) Wireless Bluetooth - Bluetooth (22.230.0.2);
• NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU - Display adapters (30.0.15.1215);
• Surface System Aggregator - Firmware (8.201.139.0);
• Surface UEFI - Firmware (18.105.143.0);
Surface Pro 9 c процессором Intel
• Включает автоматическую загрузку приложения Intel® Connectivity Performance Suite (ICPS) на потребительских устройствах Surface Pro 9 под управлением Win 11 и с емкостью жесткого диска более 256 ГБ. ICPS — это программное решение, которое улучшает производительность сети ПК за счет создания персонализированного сетевого опыта, основанного на уникальной ситуации каждого пользователя;
• Улучшает стабильность устройства и надежность беспроводного соединения;
• Intel(R) Wireless Bluetooth® - Bluetooth (22.230.0.2);
• Intel(R) Connectivity Performance Suite - Software components (2.1123.505.3);
• Surface TCON — Firmware (161.35.5.48);
• Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Surface Integration - System devices (93.51.139.0);
• Surface UEFI - Firmware (11.0.143.0);
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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