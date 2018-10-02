Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 и Surface Pro 9 with 5G
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 01:17
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 и Surface Pro 9 with 5G.
Surface Pro 8
• Это обновление исправляет проблему конфигурации графики и артефактов.;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics - Extension (31.0.101.3889);
Surface Pro 9 with 5G
• Это обновление улучшает стабильность и исправляет системный bug check;
• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU (30.0.3741.85);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8, Surface Pro 7+, Surface Pro 6 и Surface Pro (5 поколения)
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 15034
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097