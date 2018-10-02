Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 и Surface Pro 9 with 5G

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 01:17
  • Просмотров: 111

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 и Surface Pro 9 with 5G.

Surface Pro 8

• Это обновление исправляет проблему конфигурации графики и артефактов.;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics - Extension (31.0.101.3889);

Surface Pro 9 with 5G

• Это обновление улучшает стабильность и исправляет системный bug check;
• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU (30.0.3741.85);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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