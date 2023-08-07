Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel
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- Категория: Surface
- Дата: 7-08-2023, 21:52
- Просмотров: 150
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Это обновление улучшает стабильность беспроводной сети;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.230.0.2);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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