Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:33
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.

Surface Laptop 4 с процессором Intel

• Исправляет уязвимость безопасности;
• Решает проблему с зарядкой через USB-C;
• Surface System Aggregator — Firmware (8.201.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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