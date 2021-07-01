Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:33
- Просмотров: 80
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Исправляет уязвимость безопасности;
• Решает проблему с зарядкой через USB-C;
• Surface System Aggregator — Firmware (8.201.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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