Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 5

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:29
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 5.

Surface Laptop 5

• Улучшает стабильность устройства, исправляя проблему сбоя системы;
• Исправляет проблему с подключением внешнего дисплея;
• Surface Machine Learning Service Device - System devices (6.35.4.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.13.137.0);
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (22.230.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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