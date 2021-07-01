Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором AMD

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:09
  • Просмотров: 96

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором AMD.

Surface Laptop 4 с процессором AMD

• Улучшает производительность и стабильность зарядки устройства;
• Исправляет уязвимость безопасности;
• Исправлена проблема с логотипом Surface при загрузке устройства;
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (22.230.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Surface System Aggregator – Firmware (12.104.139.0);
• Surface UEFI — Firmware (3.350.140);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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