Surface Duo 2 получил обновление за сентябрь 2023 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:35
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Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.

Surface Duo 2

2023.501.24

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — сентябрь 2023 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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