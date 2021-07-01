Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:00
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором Intel.

Surface Laptop 3 с процессором Intel

• Улучшает производительность и стабильность зарядки устройства;
• Улучшает стабильность внешнего монитора при подключении через док-станцию;
• Улучшает рукописный ввод с помощью пера;
• Решает проблему с логотипом Surface при загрузке устройства;
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) - Bluetooth (22.230.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Surface System Aggregator — Firmware (14.800.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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