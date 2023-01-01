Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:57
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.
Surface Duo 2
2023.501.37
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — октябрь 2023 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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