Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 9

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 14:46
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 9.

Surface Pro 9

• Исправляет проблему с поворотом экрана;
• Устраняет уведомление «батарея не является подлинной»;
• Улучшает стабильность при подключении к док-станциям Surface;
• Улучшает стабильность подключения внешнего дисплея;
• Устраняет проблему с логотипом Surface при загрузке устройства;
• Microsoft Devices Telemetry Service – Extension (6.196.139.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt (TM) 4 Dock Firmware Update – Firmware (2.26.4.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.10.137.0);
• Surface Integration Service - System devices (6.204.139.0);
• Surface System Aggregator — Firmware (6.101.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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