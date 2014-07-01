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Устройства с Windows 10 получат бесплатное обновление до Windows 11 только в 2022 году

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 19:31
  • Просмотров: 158

Мы уже знаем, что Microsoft выпустит Windows 11 позже в этом году. Microsoft также подтвердила, что Windows 11 будет доступна в качестве бесплатного обновления для соответствующих ПК с Windows 10 и на новых компьютерах, начиная с этого праздничного сезона. Теперь Microsoft уточнила фактический график релиза Windows 11.

• Новые устройства под управлением Windows 11 будут доступны в 2021 году;
• Обновление до Windows 11 для существующих устройств с Windows 10 начнется в 2022 году и будет доставлено в течение нескольких месяцев;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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