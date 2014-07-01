Устройства с Windows 10 получат бесплатное обновление до Windows 11 только в 2022 году
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:31
- Просмотров: 158
Мы уже знаем, что Microsoft выпустит Windows 11 позже в этом году. Microsoft также подтвердила, что Windows 11 будет доступна в качестве бесплатного обновления для соответствующих ПК с Windows 10 и на новых компьютерах, начиная с этого праздничного сезона. Теперь Microsoft уточнила фактический график релиза Windows 11.
• Новые устройства под управлением Windows 11 будут доступны в 2021 году;
• Обновление до Windows 11 для существующих устройств с Windows 10 начнется в 2022 году и будет доставлено в течение нескольких месяцев;
Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.— Windows (@Windows) June 25, 2021
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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