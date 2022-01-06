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Microsoft развертывает обновленный опыт редактирования для приложения «Фотографии» в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 6-01-2022, 18:07
  • Просмотров: 380

Еще в сентябре 2021 года Microsoft выпустила обновленное приложение «Фотографии» для инсайдеров Windows 11 с новыми элементами управления WinUI 2.6, новым эффектом Mica и новыми представлениями фотографий. Сегодня ресурс XDA-Developers заметил, что Microsoft развертывает обновленный опыт редактирования в приложении «Фотографии». Это последнее обновление приложения «Фотографии» (2021.21120.8011.0) доступно для всех пользователей Windows 11. В обновленный опыт редактирования внесены следующие изменения:

• Инструмент обрезки теперь отображается под изображением. Кроме того, теперь вы можете выбрать соотношение сторон для кадрирования. Кроме того, когда вы настраиваете область обрезки, вы можете увидеть точное разрешение обрезанной области;
• Если вы редактируете прозрачное изображение, вы можете заметить клетчатый фон в прозрачных областях изображения;
• Во вкладке «Регулировка» элементы управления отображаются по умолчанию. Функции четкости, удаления эффекта красных глаз и точечной коррекции теперь удалены;
• Во вкладке «Фильтры» появилось несколько новых фильтров с новыми именами;
• Возможность рисования на изображениях теперь находится в отдельной вкладке под названием «Разметка»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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