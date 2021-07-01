AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.4% ПК
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:03
- Просмотров: 112
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 N21U (21H2) установлено на 28.5% ПК, Windows 10 M21U на 26.5% ПК, Windows 10 O20U на 10.8% ПК, а Windows 11 – на 19.4% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 8.1% и 2.4%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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