Первая нативная версия Visual Studio для ARM64 теперь доступна в Windows 11

Всего несколько недель назад на конференции Build 2022 Microsoft анонсировала Project Volterra, устройство ARM64, построенное на вычислительной платформе Snapdragon, которое упростит разработчикам создание и тестирование приложений для ARM. Идея этой инициативы состоит в том, чтобы позволить разработчикам работать в «открытой аппаратной экосистеме», используя свои любимые инструменты и языки программирования, включая Visual Studio 2022, современный .NET 6, классический .NET Framework, WSL, WSA, Windows Terminal, C++, Java. , Python, Node JS, Git и другие.Теперь Microsoft сделала значительный шаг в этом направлении, выпустив первую нативную версию Visual Studio для ARM64 только для Windows 11.Эта сборка доступна через Visual Studio 2022 17.3 Preview 2 и поддерживает следующие рабочие нагрузки:• Десктопная разработка с C++ (для проектов на базе MSBuild);• Десктопная разработка.NET (WinForms, WPF) с помощью как .NET Framework, так и современного .NET;• NET и веб-разработка;Microsoft отметила, что вышеупомянутые рабочие нагрузки пока находятся в статусе предварительной версии, но должны стать общедоступными (GA) к концу этого календарного года.Начиная с нативных разработчиков, использующих набор инструментов Microsoft Visual C++ (MSVC), компилятор будет работать нативно, а не посредством эмуляции. Microsoft отмечает, что многие библиотеки C++, включая Vcpkg, уже изначально поддерживают ARM64.Для управляемых разработчиков Microsoft подчеркнула, что .NET 6 изначально поддерживает ARM64 с момента запуска, и этот релиз работает над расширением поддержки .NET Framework в форме среды выполнения .NET Framework 4.8.1 и SDK. Важно отметить, что .NET Framework 4.8.1 будет доступен по умолчанию с релизом Windows 11 версии 22H2 позже в этом году, и когда-нибудь в будущем он будет развернут и для предыдущих операционных систем. Эта предварительная версия поддерживает Windows Forms, WPF и веб-приложения, но планируется расширить ее, включив в нее Windows App SDK, .NET MAUI и Universal Windows Platform (UWP).Вы можете загрузить Visual Studio 2022 17.3 Preview 2 здесь . Установка будет выполняться с помощью одного установщика, который автоматически загрузит для вас соответствующую версию IDE в зависимости от архитектуры вашей системы. Тем не менее, если вы хотите попробовать вариант ARM64, убедитесь, что вы используете Windows 11 на оборудовании и удалили все предыдущие версии Visual Studio.Узнать другие подробности можно здесь