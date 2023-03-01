Microsoft выпустила приложение «Блокнот» с ошибкой для пользователей Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 17:16
- Просмотров: 145
Компания Microsoft начала развертывать новое обновление функций для Windows 11 версии 22H2. Хотя у обновления нет официального названия, скорее всего, внутри компании оно называется Moment 2. Оно содержит обширный журнал изменений с улучшениями панели задач, поиска, виджетов, диспетчера задач и многого другого.
Хотя все это красиво, оказывается, что Microsoft поставила программное обеспечение с ошибкой в эту стабильную версию Windows 11, возможно, сознательно, поскольку ошибка некоторое время находилась в списке известных проблем. Как указывает Рафаэль Ривера, сочетание клавиш Alt+F, X не работает для нового приложения «Блокнот» с вкладками, которое также доступно пользователям стабильной версии Windows 11 через обновление из Microsoft Store.
Сочетание клавиш предназначено для закрытия окна, которое в данный момент находится в фокусе, но вместо этого оно пытается закрыть все окна. Это может прервать ваш рабочий процесс, если вы являетесь активным пользователем приложения, потому что, когда оно пытается закрыть все окна, вы также получите кучу диалоговых окон с вопросом, хотите ли вы сохранить свои изменения перед закрытием приложения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
.neowin.net
.neowin.net
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