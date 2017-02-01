Другая информация по поводку Cloud PC показывает предстоящие изменения в Windows следующего поколения
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:18
- Просмотров: 135
В сборке Windows 11 Build 25330 появилось больше информации по поводу Cloud PC.
Пользователь под ником «Albacore» отмечает, что опция Cloud PC позволит пользователям связывать нескольких поставщиков Cloud PC.
Конечно, для этого потребуется зарегистрированная удаленная система для доступа к Cloud PC:
Конечно, на данный момент она скрыта, но её можно включить с помощью идентификаторов ViVeTool (34508225, 40459297, 42354458, 42453017).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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