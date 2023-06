Microsoft выпустила новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

Microsoft выпустила новый набор бесплатных виртуальных машин для разработчиков. Windows Development Environment (WDE) обновлена до версии 2306, и вы можете бесплатно скачать ее с официального веб-сайта Windows 11 Development Environment — это набор виртуальных машин, которые вы можете использовать без активации бесплатно в течение 90 дней. Основная цель проекта — предоставить разработчикам все необходимые инструменты для начала создания приложений для Windows, в том числе:• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure, and Windows App SDK for C# workloads enabled;• Windows Subsystem for Linux 2 enabled with Ubuntu installed and pinned to the taskbar;• Windows Terminal installed;• Windows Developer mode enabled;WDE версии 2306 основана на Windows 11 Enterprise Build 22621.1848, последней версии, доступной в настоящее время в стабильном канале. Версия 22621.1848 также известна как обновление Moment 3.Стоит отметить, что Microsoft постепенно развертывает функции Moment 3. Поэтому в обновленных виртуальных машинах новые функции по умолчанию отключены, но это можно обойти с помощью соответствующего переключателя в настройках Центра обновления Windows.Windows 11 Development Environment версии 2306 действительна до 13 сентября 2023 года Microsoft отмечает, что вы не можете активировать эти виртуальные машины, поскольку они предназначены только для ознакомления.Доступные конфигурации включают VMWare (Workstation and Player), Hyper-V второго поколения, VirtualBox и Parallels (к сожалению, версии проекта для ARM нет). Обратите внимание, что вам потребуется не менее 70 ГБ свободного места на диске и не менее 8 ГБ ОЗУ.Узнать другие подробности можно здесь