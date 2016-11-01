Microsoft обновила Windows ADK для Windows 11 версии 22H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 19:14
- Просмотров: 53
Microsoft объявила об обновлении Windows ADK (Assessment and Deployment Kit)) для Windows 11 версии 22H2. Новый релиз вносит улучшения в Windows Preinstallation Environment (WinPE), WPA (Windows Performance Analyzer), and Windows System Image Manager SIM).
Если вы не знаете, ADK помогает в крупномасштабном развертывании кастомных образов Windows, а такие инструменты, как Windows Assessment Toolkit и Windows Performance Toolkit, частью которых является WPA, помогают оценить производительность и качество образов, прежде чем они будут развернуты.
WPA теперь построен на .NET 6 и обеспечивает нативную поддержку ARM64; кстати говоря, WinPE теперь имеет эмуляцию x64 на ARM64 WinPE.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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