Microsoft обновила Windows ADK для Windows 11 версии 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 19:14
  • Просмотров: 53

Microsoft объявила об обновлении Windows ADK (Assessment and Deployment Kit)) для Windows 11 версии 22H2. Новый релиз вносит улучшения в Windows Preinstallation Environment (WinPE), WPA (Windows Performance Analyzer), and Windows System Image Manager SIM).

Если вы не знаете, ADK помогает в крупномасштабном развертывании кастомных образов Windows, а такие инструменты, как Windows Assessment Toolkit и Windows Performance Toolkit, частью которых является WPA, помогают оценить производительность и качество образов, прежде чем они будут развернуты.

WPA теперь построен на .NET 6 и обеспечивает нативную поддержку ARM64; кстати говоря, WinPE теперь имеет эмуляцию x64 на ARM64 WinPE.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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