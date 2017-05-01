Корпоративные ИТ-администраторы Windows 11 получают новые улучшения брандмауэра Windows и многое другое

С помощью каталога настроек Windows можно задать периодичность повторного применения устройствами Windows ранее полученных настроек политики, не требуя от них регистрации в Intune - по умолчанию каждые 90 минут, а при желании - каждые 30 минут. Это защищает от неожиданного изменения настроек конфигурации с помощью вредоносного ПО или редактирования реестра.

На этой неделе Microsoft начала развертывать обновление Moment 4 для Windows 11. Однако корпоративные администраторы, работающие с ОС, также получают некоторые новые функции и улучшения с этим обновлением.В своем посте в блоге Microsoft объявила о нескольких новых функциях Windows Firewall, которые в настоящее время развертываются. Администраторы теперь смогут получить доступ к следующим параметрам безопасности:• Нацеливание правил брандмауэра на конкретные приложения без абсолютного пути к файлу безопасным способом с помощью тегов Application Control for Business app ID с правилами брандмауэра через Microsoft Intune;• Настройте настройки диспетчера списков сетей, чтобы определить, когда подключенное к Microsoft Entra устройство находится в подсетях вашего локального домена. Это помогает гарантировать правильное применение правил брандмауэра с помощью настроек диспетчера списков сетей для определения местоположения брандмауэра;• Настройка более детальных параметров ведения журналов брандмауэра для доменных, приватных и публичных профилей брандмауэра;• Задайте правила для входящих и исходящих соединений брандмауэра для типов и кодов ICMP;Администраторы также могут настроить свои устройства, подключенные к Microsoft Entra, чтобы сотрудникам больше не приходилось вводить пароль для разблокировки компьютеров или доступа к службам.Как сообщалось на прошлой неделе, две новые службы облачных ПК — Windows 365 Boot и Windows 365 Switch — официально стали общедоступными. То же самое касается Mobile Application Management (MAM) для устройств с Windows 11 версии 22H2. Эта функция позволяет сотрудникам использовать свои личные устройства на работе, гарантируя отсутствие локальных угроз на этих продуктах.Также появилась функция под названием Adaptive Dimming, которая позволяет предприятиям устанавливать на своем ПК датчик, который автоматически затемняет экран, если человек перед ним больше не обращает внимания на дисплей.Еще одна функция, которая в настоящее время находится на стадии тестирования, — Config Refresh. Microsoft говорит:Функция тестируется участниками Windows Insider Program и должна стать общедоступной в ближайшие месяцы.Узнать другие подробности можно здесь