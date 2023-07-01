Microsoft добавляет больше возможностей администрирования для Bing Chat Enterprise

Чтобы удовлетворить этот запрос клиентов, в Bing Chat Enterprise Service Plan теперь можно выбрать развертывание Bing Chat Enterprise для подгруппы пользователей перед развертыванием по всей организации. После назначения пользователи, вошедшие в свою рабочую или учебную учетную запись (Microsoft Entra ID), смогут получить доступ к Bing Chat Enterprise из таких точек входа, как bing.com и боковая панель Microsoft Edge.

В июле Microsoft впервые анонсировала Bing Chat Enterprise. Эта версия чат-бота с генеративным искусственным интеллектом Bing Chat имеет больше функций конфиденциальности и безопасности для использования предприятиями. Сегодня Microsoft анонсировала некоторые новые функции Bing Chat Enterprise, которые были запрошены администраторами предприятий.В своем посте в блоге Microsoft заявила, что, хотя администраторы всегда имели возможность включать или отключать Bing Chat Enterprise для сотрудников компании, многие из этих администраторов просили, чтобы у них был больше контроля над этим процессом. В частности, они хотели сначала предложить чат-бота только определенному количеству пользователей в кольцевой сети.Microsoft также разместила напоминание администраторам о том, что закрытие доступа к Bing Chat Enterprise для своих пользователей автоматически вернет их к обычному потребительскому чат-боту Bing Chat. Она добавила, что в ближайшем будущем она отправит администраторам некоторые «материалы по внедрению, призванные помочь вашим сотрудникам понять, как получить максимальную отдачу от Bing Chat Enterprise».Bing Chat Enterprise в настоящее время также доступен для инсайдеров Windows в каналах Dev и Beta, которые используют функцию Windows Copilot. На данный момент чат-бот все еще имеет статус Public Preview для предприятий и организаций, подписчиков служб Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium.Официальное добавление Bing Chat Enterprise в бизнес-подписку Microsoft 365 запланировано на сентябрь. Также планируется продавать индивидуальный доступ к Bing Chat Enterprise за $5 в месяц за пользователя.Узнать другие подробности можно здесь