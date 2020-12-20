Что нового в Test Base для Microsoft 365: Сентябрь 2023 года
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 13:35
- Просмотров: 0
Еще в июле Microsoft впервые публично анонсировала Windows 11 версии 23H2. При этом компания также уточнила, что системные требования для обновления функций останутся неизменными. Таким образом, Microsoft также начала обеспечивать совместимость таких требований посредством новой сертификации.
Хотя многие думали, что обновление функций от 26 сентября есть 23H2, Microsoft позже пояснила, что оно выйдет в четвёртом квартале этого года.
Помимо сертификации оборудования, совместимого с Windows 11 23H2, Microsoft также начала тестирование совместимость Microsoft 365 с предстоящим обновлением функций.
Следующие новые функции теперь доступны в Test Base:
• Тестирование обновлений с помощью собственных образов (не из Private Preview);
• Test Base Chat (в приватной предварительной версии);
• Тестирование приложений для Windows на Arm (в приватной предварительной версии);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Тестирование новых функций при помощи Microsoft Insider Program может продолжится после релиза Windows 10
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 15158
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099