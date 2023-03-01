Microsoft выпускает новые ознакомительные виртуальные машины Windows 11 с обновлением Moment 4

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 16:32
  • Просмотров: 88

Microsoft выпустила новую версию своих виртуальных машин Windows 11, доступную бесплатно в течение 90-дневного ознакомительного периода. Последнее обновление, версия 2311, позволяет вам опробовать новейшие функции, представленные Microsoft в обновлении Moment 4.

Windows Development Environment (WDE) версии 2311 основана на Windows 11 Enterprise Build 22621.2715. Новые функции обновления Moment 4 включены по умолчанию, поэтому вы можете попробовать их без установки каких-либо дополнительных обновлений. Однако вы можете обновить его до Windows 11 версии 23H2, выпущенной 31 октября 2023 года.

Загрузив Windows Development Environment 2311, вы сможете опробовать последнее обновление Windows 11 и инструменты разработчика Microsoft. К ним относятся Visual Studio 2022 Community Edition (включая UWP, NET Desktop, Azure и Windows App SDK), Windows Subsystem for Linux 2 with Ubuntu installed by default, Windows Terminal и Windows Developer mode.

Вы не можете активировать виртуальные машины Microsoft Windows 11, но компания разрешает вам использовать их в течение 90-дневного ознакомительного периода. Срок действия версии 2311 истечет 13 февраля 2024 года. После этого на вашей виртуальной машине начнут проявляться типичные симптомы проблем с активацией, такие как черный фон, сообщения об активации и т. д. Если вы видите ошибку активации сразу после установки виртуальной машины, запустите средство устранения неполадок активации Windows, чтобы устранить ее.

Вы можете скачать Windows Development Environment с официального веб-сайта. Она доступна в виде предварительно созданной виртуальной машины для Hyper-V, VMware Workstation Pro и Workstation Player, Parallels Desktop для Mac и VirtualBox. Обратите внимание, что для WDE требуется минимум 8 ГБ ОЗУ и не менее 70 ГБ свободного места на диске.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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Теперь можно протестировать обновление Windows 11 Moment 2 с помощью бесплатных виртуальных машин Microsoft

Теперь можно протестировать обновление Windows 11 Moment 2 с помощью бесплатных виртуальных машин Microsoft




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