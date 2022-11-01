Microsoft выпускает новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 14:26
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Microsoft выпустила обновление за август 2023 года для Windows Development Environment (WDE) — бесплатного набора виртуальных машин на базе Windows 11, доступных в различных конфигурациях. Версия 2308 теперь доступна для загрузки с официального сайта в четырех форматах для различных программ виртуализации, и она основана на сборке Windows 11 Build 22621.2134, последнем накопительном обновлении, выпущенном ранее в этом месяце.

Помимо возможности бесплатного использования Windows 11 Enterprise в течение 90 дней, WDE содержит все необходимое, чтобы начать создавать приложения для Windows 11:

• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure, and Windows App SDK for C# workloads enabled;
• Windows Subsystem for Linux 2 enabled with Ubuntu installed;
• Windows Terminal installed;
• Developer mode enabled;

Вы можете загрузить и запустить Windows Development Environment с помощью VMware (Workstation Player и Workstation Pro), VirtualBox, Parallels или Hyper-V. Виртуальная машина будет доступна бесплатно в течение 90 дней, после чего она начнет приставать к вам типичными вещами, которые делает неактивированная копия Windows (черный фон рабочего стола, уведомления и периодические выключения). Тем не менее, Microsoft подчеркивает, что вы не можете активировать копию WDE, поскольку она предназначена только для ознакомления.

Windows Development Environment версии 2308 действительна до 7 ноября 2023 года. Как обычно, ожидайте обновление во второй половине следующего месяца (версия 2307 была выпущена 25 июля 2023 года).

Чтобы получить копию Windows Development Environment, перейдите на официальный сайт и выберите нужный формат. Обратите внимание, что для загрузки WDE требуется минимум 70 ГБ свободного места и 8 ГБ ОЗУ. Кроме того, убедитесь, что ваш компьютер поддерживает виртуализацию и эта технология включена в разделе необязательных функций. Если вы не разработчик и все, что вам нужно, это просто проверить, что может предложить последняя версия Windows 11, ознакомьтесь с официальными пробными образами здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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