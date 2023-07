Microsoft выпускает новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

Microsoft выпустила новый набор виртуальных машин на базе Windows 11, которые вы можете бесплатно загрузить с официального веб-сайта. Windows Development Environment (WDE), как следует из названия, представляет собой бесплатную виртуальную машину с Windows 11 Enterprise и всеми инструментами разработчика, которые могут понадобиться для создания приложений для операционной системы Microsoft. К ним относятся следующие:• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure, and Windows App SDK for C# workloads enabled;• Windows Subsystem for Linux 2 enabled with Ubuntu installed;• Windows Terminal installed;• Developer mode enabled;Среда разработки Windows 11 версии 2307 основана на сборке Windows 11 Build 22621.1992, последнем стабильном релизе Windows 11, который включает обновления Patch Tuesday за июль 2023 года. Виртуальные машины доступны в четырех форматах: VMWare (поддерживает Workstation Pro и Workstation Player), Hyper-V, VirtualBox и Parallels. Скачав WDE в одном из этих форматов, вы сможете настроить виртуальную машину на базе Windows 11 всего за несколько кликов.Тем не менее, стоит отметить несколько ограничений. Хотя виртуальные машины Microsoft можно загрузить и использовать бесплатно, они действительны только в течение 90 дней. Согласно официальному веб-сайту, срок действия версии 2307 истекает 10 октября 2023 года. Кроме того, вы не можете активировать WDE — Microsoft заявляет, что она не поддерживает активацию с помощью ключа продукта. Наконец, среда разработки Windows 11 поддерживает только x86, и Microsoft не планирует предоставлять разработчикам версию для ARM.Если вы хотите попробовать среду разработки Windows 11, перейдите на официальный веб-сайт и выберите один из четырех доступных форматов. Перед установкой убедитесь, что у вас есть как минимум 8 ГБ ОЗУ и 70 ГБ свободного места на диске. Microsoft также предоставляет «чистые» оценочные образы Windows Enterprise без установки дополнительного программного обеспечения.Узнать другие подробности можно здесь