Microsoft выпустила новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

Можно ли активировать лицензию Windows на этих образах для долгосрочного использования?



Нет, эти образы VM используют Windows Enterprise Evaluation Edition и не поддерживают активацию с помощью ключа продукта.

Компания Microsoft выпустила новые бесплатные виртуальные машины под названием Windows Development Environment. Эти виртуальные машины поставляются в комплекте с несколькими инструментами разработчика, которые позволяют разработчикам приложений начать создавать приложения для Windows. А если вы не разработчик, официальные виртуальные машины, предоставляемые Microsoft, предоставляют отличный и простой способ ознакомления с последними изменениями в Windows 11.Виртуальные машины Windows Development Environment доступны в четырех вариантах: VMware (Workstation Pro и Player), Hyper-V, VirtualBox и Parallels Desktop (macOS). Вы можете использовать их бесплатно в течение 90 дней, а по истечении этого периода вам придется загрузить более новую версию (Microsoft обновляет свои виртуальные машины каждый месяц). Также стоит отметить, что вы не можете активировать виртуальную машину WDE лицензионным ключом, как указано в официальном разделе FAQ:Чтобы установить виртуальную машину Windows Development Environment, на вашем компьютере должно быть не менее 70 ГБ свободного места и 8 ГБ ОЗУ. Также убедитесь, что в настройках вашего компьютера (BIOS или UEFI) включена виртуализация.Windows Development Environment версии 2309 основан на сборке Windows 11 Build 22621.2283, что означает, что она включает последние обновления Patch Tuesday за сентябрь 2023 года Обратите внимание: поскольку Moment 4 в настоящее время является необязательным обновлением, не связанным с безопасностью, оно недоступно в WDE — ожидайте, что виртуальные машины Microsoft получат новейшие функции к концу ноября 2023 года.Узнать другие подробности можно здесь