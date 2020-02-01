Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.173 для инсайдеров кольца Slow
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:13
- Просмотров: 113
Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.173 (KB4552455) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:
• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию более старых версий некоторых приложений, предлагая пользователям установить последнюю версию этих приложений;
• Исправлена проблема, которая не позволяла выделить ресурсы во время инициализации устройства, что приводило к остановке работы некоторых USB-накопителей;
• Исправлена проблема, которая не позволяла кнопке отключения звука работать на некоторых устройствах с приложением «Ваш телефон»;
• Исправлена проблема, которая вызывала сбой в блоке управления памятью ввода-вывода (IOMMU) и ошибку DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6). Эта проблема возникала после выхода из режима гибернации в системах, в которых включена Kernel Direct Memory Access (DMA) Protection и Dynamic Root of Trust Measurement (DRTM)
• Обновлён Country and Operator Settings Asset (COSA), чтобы увеличить охват для автоматической подготовки сотовой связи на устройствах с мобильной широкополосной связью;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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