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Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.173 для инсайдеров кольца Slow

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:13
  • Просмотров: 113

Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.173 для инсайдеров кольца Slow

Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.173 (KB4552455) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:

• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию более старых версий некоторых приложений, предлагая пользователям установить последнюю версию этих приложений;
• Исправлена проблема, которая не позволяла выделить ресурсы во время инициализации устройства, что приводило к остановке работы некоторых USB-накопителей;
• Исправлена проблема, которая не позволяла кнопке отключения звука работать на некоторых устройствах с приложением «Ваш телефон»;
• Исправлена проблема, которая вызывала сбой в блоке управления памятью ввода-вывода (IOMMU) и ошибку DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6). Эта проблема возникала после выхода из режима гибернации в системах, в которых включена Kernel Direct Memory Access (DMA) Protection и Dynamic Root of Trust Measurement (DRTM)
• Обновлён Country and Operator Settings Asset (COSA), чтобы увеличить охват для автоматической подготовки сотовой связи на устройствах с мобильной широкополосной связью;

Известные проблемы

• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
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