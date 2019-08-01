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PowerToys получит Spotlight-подобный лаунчер для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:52
  • Просмотров: 208


По информации The Verge, Microsoft PowerToys готовится к очередному обновлению, которое будет включать в себя Spotlight-подобный лаунчер для Windows 10. Лаунчер позволит людям искать файлы и приложения, а также будет поддерживать плагины, такие как поисковые системы и калькуляторы. По словам Тома Уоррена, Microsoft использует сообщество разработчиков для создания лаунчера, и публичная бета-версия должна быть выпущена в мае этого года.

Клинт Руткас поделился опросом на этой неделе, попросив людей помочь назвать новый лаунчер.



По словам Уоррена, новый лаунчер первоначально будет выполнять основные задачи поиска, которые вы выполняете с помощью поиска в меню «Пуск» в Windows. Со временем Microsoft планирует добавить более мощный лаунчер, похожий на Alfred из macOS. UX-дизайнер Нильс Лауте поделился концептом переработанного лаунчера в начале этого года. Уоррен заявляет, что Microsoft использует часть кода Лауте, чтобы лаунчер имел современный дизайн.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
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