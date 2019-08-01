PowerToys получит Spotlight-подобный лаунчер для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:52
- Просмотров: 208
По информации The Verge, Microsoft PowerToys готовится к очередному обновлению, которое будет включать в себя Spotlight-подобный лаунчер для Windows 10. Лаунчер позволит людям искать файлы и приложения, а также будет поддерживать плагины, такие как поисковые системы и калькуляторы. По словам Тома Уоррена, Microsoft использует сообщество разработчиков для создания лаунчера, и публичная бета-версия должна быть выпущена в мае этого года.
Клинт Руткас поделился опросом на этой неделе, попросив людей помочь назвать новый лаунчер.
Help us name our Win+R project (we call launcher internally) for Power Toys. It can do more than just launch apps so trying to be sure we have a great, straight forward name that works for everyone— Clint Rutkas (@ClintRutkas) April 15, 2020
По словам Уоррена, новый лаунчер первоначально будет выполнять основные задачи поиска, которые вы выполняете с помощью поиска в меню «Пуск» в Windows. Со временем Microsoft планирует добавить более мощный лаунчер, похожий на Alfred из macOS. UX-дизайнер Нильс Лауте поделился концептом переработанного лаунчера в начале этого года. Уоррен заявляет, что Microsoft использует часть кода Лауте, чтобы лаунчер имел современный дизайн.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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