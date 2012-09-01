Microsoft тестирует функцию «Вызов из сообщений» в приложении «Ваш телефон»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:37
- Просмотров: 0
В настоящее время Microsoft тестирует функцию «Вызов из сообщений» в приложении «Ваш телефон».
Microsoft has just started rolling out the new "CallingFromMessages" feature to #windowsinsiders @MSYourPhone pic.twitter.com/MG0mKhi8rT— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 17, 2020
Эта функция доступна инсайдерам Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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