Microsoft has just started rolling out the new "CallingFromMessages" feature to #windowsinsiders @MSYourPhone pic.twitter.com/MG0mKhi8rT — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 17, 2020

В настоящее время Microsoft тестирует функцию «Вызов из сообщений» в приложении «Ваш телефон».Эта функция доступна инсайдерам Windows 10.