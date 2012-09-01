Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft тестирует функцию «Вызов из сообщений» в приложении «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:37
  • Просмотров: 0

В настоящее время Microsoft тестирует функцию «Вызов из сообщений» в приложении «Ваш телефон».





Эта функция доступна инсайдерам Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию

Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию

Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон»

Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон»

Microsoft добавила новую функцию в приложение «Ваш телефон»

Microsoft добавила новую функцию в приложение «Ваш телефон»

Skype готовит к запуску функцию видео-сообщений, Modern UI и веб-приложения

Skype готовит к запуску функцию видео-сообщений, Modern UI и веб-приложения

Новая опция облегчит работу с уведомлениями в приложении «Ваш телефон»

Новая опция облегчит работу с уведомлениями в приложении «Ваш телефон»




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+15  
Новостей: 12120
+0  
Комментариев: 39437
+2  
Пользователей: 10030