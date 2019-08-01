Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:49
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2.
Режим фокусировки
Существует новая функция, называемая режимом фокусировки, которая скрывает вкладки и строку заголовка. В этом режиме отображается только содержимое терминала. Чтобы включить режим фокусировки, вы можете добавить привязку клавиш для toggleFocusMode в файле settings.json.
Эта команда не привязана по умолчанию.
{ "command": "toggleFocusMode", "keys": "shift+f11" }
Всегда в верхнем режиме
Помимо режима фокусировки, вы можете включить Windows Terminal Preview, чтобы он всегда был самым верхним окном. Это можно сделать с помощью глобального параметра AlwaysOnTop, а также привязки клавиш с помощью команды toggleAlwaysOnTop.
Они не связаны по умолчанию.
// Global setting
"alwaysOnTop": true
// Key binding
{ "command": "toggleAlwaysOnTop", "keys": "alt+shift+tab" }
"alwaysOnTop": true
// Key binding
{ "command": "toggleAlwaysOnTop", "keys": "alt+shift+tab" }
Новые команды
Новые команды привязки клавиш были добавлены, чтобы дать вам больше гибкости при взаимодействии с вашим терминалом.
Установите цвет вкладки
Вы можете установить цвет вашей выделенной вкладки с помощью команды setTabColor. Эта команда использует свойство color, чтобы определить, какой цвет вам нужен, которое принимает цвет в шестнадцатеричном формате, например #rgb или #rrggbb.
Эта команда не привязана по умолчанию.
{ "command": { "action": "setTabColor", "color": "#ffffff" }, "keys": "ctrl+a" }
Откройте вкладку выбора цвета
Добавлена новая команда, которая позволяет открывать меню выбора цвета вкладки. Это можно сделать с помощью команды openTabColorPicker. Если вы хотите покрасить вкладку с помощью мыши, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладке, чтобы получить доступ к палитре цветов.
Эта команда не привязана по умолчанию.
{ "command": "openTabColorPicker", "keys": "ctrl+b" }
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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