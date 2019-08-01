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Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:49
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2

Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.2.

Режим фокусировки

Существует новая функция, называемая режимом фокусировки, которая скрывает вкладки и строку заголовка. В этом режиме отображается только содержимое терминала. Чтобы включить режим фокусировки, вы можете добавить привязку клавиш для toggleFocusMode в файле settings.json.

Эта команда не привязана по умолчанию.

{ "command": "toggleFocusMode", "keys": "shift+f11" }




Всегда в верхнем режиме

Помимо режима фокусировки, вы можете включить Windows Terminal Preview, чтобы он всегда был самым верхним окном. Это можно сделать с помощью глобального параметра AlwaysOnTop, а также привязки клавиш с помощью команды toggleAlwaysOnTop.

Они не связаны по умолчанию.

// Global setting
"alwaysOnTop": true

// Key binding
{ "command": "toggleAlwaysOnTop", "keys": "alt+shift+tab" }


Новые команды

Новые команды привязки клавиш были добавлены, чтобы дать вам больше гибкости при взаимодействии с вашим терминалом.

Установите цвет вкладки

Вы можете установить цвет вашей выделенной вкладки с помощью команды setTabColor. Эта команда использует свойство color, чтобы определить, какой цвет вам нужен, которое принимает цвет в шестнадцатеричном формате, например #rgb или #rrggbb.

Эта команда не привязана по умолчанию.

{ "command": { "action": "setTabColor", "color": "#ffffff" }, "keys": "ctrl+a" }


Откройте вкладку выбора цвета

Добавлена новая команда, которая позволяет открывать меню выбора цвета вкладки. Это можно сделать с помощью команды openTabColorPicker. Если вы хотите покрасить вкладку с помощью мыши, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладке, чтобы получить доступ к палитре цветов.

Эта команда не привязана по умолчанию.

{ "command": "openTabColorPicker", "keys": "ctrl+b" }


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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