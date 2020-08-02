Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4559309

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:00
  • Просмотров: 162
Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4559309

В июне Microsoft выпустила обновление KB4559309, которое представило пользователям Windows 10 браузер Edge на Chromium, заменив старый EdgeHTML.

К сожалению, обновление замедлило работу Windows 10: пользователи жалуются на проблемы с производительностью, медленное время загрузки, медленную загрузку приложений и медленную загрузку веб-страниц.



Модератор Microsoft Answers подтвердил, что команда Microsoft Edge занимается исследованием этой проблемы.

Если вы хотите удалить обновление KB4559309, то вам нужно выполнить восстановление системы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft развёртывает новый Microsoft Edge для всех пользователей Windows 10

Microsoft развёртывает новый Microsoft Edge для всех пользователей Windows 10

Некоторые пользователи Surface Earbuds жалуются на проблемы со звуком

Некоторые пользователи Surface Earbuds жалуются на проблемы со звуком

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Обновление KB4535996 вызывает новые проблемы у пользователей Windows 10

Обновление KB4535996 вызывает новые проблемы у пользователей Windows 10

Пользователи жалуются на плохую работу IE в Windows 10 Technical Preview Build 9860

Пользователи жалуются на плохую работу IE в Windows 10 Technical Preview Build 9860




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
AleX_another
Посетитель | Вчера, 19:43
  • 0
Ну не надо. Я сам инсайдер с 15 года. Скачал и установил самостоятельно новый Edge. Совершенно никаких нареканий, особенно на общую производительность системы.
Unter
Посетитель | Вчера, 23:47
  • 0
Аналогично, дома на 3-х компах стоит и в офисе на 12, причем один на Windows 7.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 12216
+2  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10034