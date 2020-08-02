Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4559309
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:00
- Просмотров: 162
В июне Microsoft выпустила обновление KB4559309, которое представило пользователям Windows 10 браузер Edge на Chromium, заменив старый EdgeHTML.
К сожалению, обновление замедлило работу Windows 10: пользователи жалуются на проблемы с производительностью, медленное время загрузки, медленную загрузку приложений и медленную загрузку веб-страниц.
Модератор Microsoft Answers подтвердил, что команда Microsoft Edge занимается исследованием этой проблемы.
Если вы хотите удалить обновление KB4559309, то вам нужно выполнить восстановление системы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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