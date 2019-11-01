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Microsoft удалила несколько блокировок для Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:54
  • Просмотров: 186

Компания Microsoft удалила несколько блокировок для Windows 10 May 2020 Update.

Вот список удалённых блокировок:

• ПК с aksfridge.sys или aksdf.sys присутствует в системе;
• ПК со старым драйвером графического процессора Nvidia;
• ПК с драйверами Realtek Bluetooth radio;
• ПК с переменной частотой обновления в Intel iGPU;
• ПК с дисковыми пространствами;

Теперь осталось несколько известных проблем для версии 2004, которые имеют статус «Исследуется».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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