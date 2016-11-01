Microsoft выпустила официальные ISO-образы Windows 10 20H2 для инсайдеров
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:47
- Просмотров: 74
Если вы долго ждали ISO-образы Windows 10 20H2, то сегодня есть хорошие новости. Microsoft выпустила образы для инсайдеров Windows, поэтому вы можете использовать чистую установку следующего обновления функции Windows 10.
20H2 имеет несколько новых функций, таких как встроенный браузер Edge, обновленное меню Пуск и многое другое. Это также изменяет способ обработки номеров версий. Вместо того, чтобы иметь год и месяц, как 2004 (20 - год, а 04 - месяц) и предыдущие версии, у него будет год и половина, как и его кодовое имя. В то время как 20H1 стало версией 2004, 20H2 останется 20H2.
Вы можете скачать новые ISO-образы здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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