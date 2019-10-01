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Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.423 (20H2)

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:42
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.423 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.423 (KB4568831) для инсайдеров Windows в Beta Channel. Этот релиз является перевыпуском 20H2 19042.421 с прошлой недели, но он имеет паритет с Windows 10 May 2020 (20H1).
Илья Источник:
blogs.windows.com
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