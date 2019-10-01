Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.423 (20H2)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:42
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.423 (KB4568831) для инсайдеров Windows в Beta Channel. Этот релиз является перевыпуском 20H2 19042.421 с прошлой недели, но он имеет паритет с Windows 10 May 2020 (20H1).
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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