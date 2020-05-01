Microsoft удалила приложение Connect в Windows 10 2004
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:41
- Просмотров: 231
Microsoft обновила список функций и технологий, устаревших в Windows 10 2004, то есть в May 2020 Update.
Новым в списке является приложение Connect, которое используется для подключения к беспроводным дисплеям.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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