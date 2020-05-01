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Microsoft удалила приложение Connect в Windows 10 2004

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:41
  • Просмотров: 231

Microsoft обновила список функций и технологий, устаревших в Windows 10 2004, то есть в May 2020 Update.



Microsoft удалила приложение Connect в Windows 10 2004




Новым в списке является приложение Connect, которое используется для подключения к беспроводным дисплеям.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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