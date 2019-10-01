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Micrsoft Edge Canary теперь позволяет редактировать сохраненные пароли

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:02
  • Просмотров: 62
Micrsoft Edge Canary теперь позволяет редактировать сохраненные пароли

Компания Microsoft теперь позволяет пользователям редактировать сохраненные пароли в Microsoft Edge Canary.


Нажмите на изображение для демонстрации




Напомню, что Edge Dev и Stable получат эту функцию позже.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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