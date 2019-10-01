Micrsoft Edge Canary теперь позволяет редактировать сохраненные пароли
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:02
- Просмотров: 62
Компания Microsoft теперь позволяет пользователям редактировать сохраненные пароли в Microsoft Edge Canary.
Нажмите на изображение для демонстрации
Напомню, что Edge Dev и Stable получат эту функцию позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
Похожие новости
Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12545
+0Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10041